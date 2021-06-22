Китай обвалил курс биткоина – майнинг под запретом, фермы закрыты

Официальный Пекин ввел в действие запрет на добычу криптовалют на территории страны. Это сразу же сказалось на крипторынке

Китайские ограничения ударили по биткоину / Фото: REUTERS/Florence Lo

В ночь с 21 на 22 июня биткоин, который еще недавно стоил дороже 40 тыс. долларов, просел до 31 тыс. долларов. Падение произошло после внедрения запрета на майнинг в Китае. В воскресенье в стране остановились крупнейшие криптовалютные фермы. А с началом понедельника местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами.

К 8:50 по киевскому времени курс биткоина немного подрос и торговался на уровне 32,6 тыс. долларов, по данным CoinDesk. Но если тенденция к падению возобновится, криптовалюта может достичь минимума за последний месяц.

Курс биткоина 22 июня

Падение цен 21 июня побудило институциональных инвесторов выйти из фьючерсов на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Кроме этого, на этом фоне крупные держатели биткоинов начали продавать свои активы, говорится в обзоре CoinDesk.

Читайте также: В Сальвадоре установят аппараты по купле-продаже биткоинов

Реклама

При этом эксперты портала отмечают, что рынок альтернативной криптовалюты пострадал сильнее по сравнению с биткоином. Например, XRP упал в цене на 15%. По словам OKEx Insights Хунайна Насири, это может способствовать переходу о других криптовалют к биткоину.

Напомним, ранее биткоин попал под критику Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.

Тем временем Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":