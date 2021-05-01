Каждый пятый литр бензина в Украине – фальшивка: чем "бодяга" грозит машине

Государственный бюджет теряет на махинациях с продажей горючего 20 млрд грн в год

Каждый пятый литр бензина в Украине оказался подделкой. Эксперты пугают: украинский топливный рынок заполнил фальсификат. И торгуют им не только маленькие заправки, но и крупные сети. Где покупать хороший бензин и почему на подделке теряют даже те, у кого машины нет?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Анастасия Катаева.

Свою машину Роман пригнал из Америки. Не новую, но в хорошем состоянии. Поездил только три месяца, но последние несколько дней начал чувствовать, что двигатель работает неровно, а во время разгона случаются "провалы". Слесари заглядывают под капот и выносят вердикт: в машину заливали некачественное топливо, нужно менять свечи.

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Мастер цеха СТО Анатолий Лановой говорит, что ремонт обойдется минимум в 1500 грн. И это только потому, что Роман заблаговременно заметил проблему. В противном случае пришлось бы делать капитальный ремонт, а это уже 50-60, а то и 70 тыс. грн.

Каждый пятый литр бензина в Украине – подделка, говорят эксперты.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказывает:

"В некоторых образцах мы обнаружили одновременное превышение по всем ключевым параметрам – это сера, ароматические бензолы, кислород, содержание спиртов. Такое сочетание параметров в топливе недопустимо для использования в современной технике".

Причем торгуют этим не только маленькие заправки, но и крупные сети с яркими вывесками, кофе и хот-догами, но – с чуть более низким ценам на топливо.

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова советует:

"Вы должны требовать фискальный чек. Если в чеке указана предоплата, ведомость или другие какие-то непонятные формулировки, то это означает, что данный чек не будет нигде корректно отображен, и вы как потребитель – не защищены, тут уже что-то не то".

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На АЗС можно попросить паспорт и сертификаты на топливо – их должны выдавать по требованию клиента. Заправки проверила и команда "Сегодня". На первой видим документы со старыми датами. На второй – прочитать хоть что-то невозможно. На третьей – откуда на самом деле берется горючее, говорят сами работники станции. По документам горючее происходит с нефтебазы в Гадяче Полтавской области, а на самом деле его везут из Беларуси, а в Украине только добавляют присадки.

Эксперты говорят – в нашем Гадяче крупного нефтеперерабатывающего завода нет. Только мелкие нефтебазы. Именно такие компании – крупнейшие поставщики фальсификата. В документах пишут, что производят растворители. И дальше по разным схемам сбывают все на заправки в качестве бензина.

"Топливо это бодяжное – оно проходит через ряд фиктивных предприятий, затем идет на заправку. Или это совсем "черная" схема, когда на заправке приняли кэш, не провели по кассе, и этим кэшем расплатились за такой же "черный" бензовоз этого горючего", – говорит Сергей Куюн.

Эксперты говорят: бороться с заправками смысла нет. Давать бой нужно самим заводам и "черным" схемам с растворителями. И как можно быстрее, ведь от этих махинаций теряют не только водители, но и госбюджет – свыше 20 млрд грн в год.

Напомним, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация объявили войну нелегальным АЗС, но водители не заметили снижения цен.