Кандидаты на место Меркель пригрозили Путину остановкой "Северного потока – 2"

Претенденты на пост канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц готовы защищать интересы Украины в вопросе российского газопровода

Владимиру Путину пригрозили остановкой "Северного потока - 2". Коллаж: "Сегодня"

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по газопроводу "Северный поток – 2", если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

Об этом они заявили во время дискуссии кандидатов в канцлеры, передает DW.

По словам Лашета, было четко согласовано, что этот проект "Северный поток – 2" не должен работать за счет Украины.

"Если президент (РФ) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, его (газопровод. – Ред.) можно остановить в любое время – даже тогда, когда газопровод будет готов, ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Настолько просто", – сказал он.

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В свою очередь Шольц заявил: хотя Путин видит в этом проекте не только экономическую выгоду, Германия рассматривает "Северный поток – 2" "чисто экономически".

"Ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через завершенный в будущем газопровод", - утверждает Шольц.

Напомним, прокладчики первой нитки "Северного потока ‑ 2" соединили сварным швом "германскую" и "российскую" морские секции газопровода и 11 июня начались работы по заполнению трубопровода газом.

Как известно, немецкий канцлер Ангела Меркель не собирается занимать политические посты после завершения своей каденции в 2021 году.