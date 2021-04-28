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Какой будет цена газа и электричества для украинцев: в Кабмине озвучили важные цифры

28 апреля, 14:36

Игорь Тимофеев

Покупателей "голубого" топлива хотят уберечь от прыжков тарифов, выставляемых газопоставляющими компаниями

С 1 мая в Украине заработают новые условия на рынке газа. Все газопоставляющие компании запустили годовой продукт, когда цена "голубого" топлива в течение года будет оставаться неизменной.

Об этом в среду, 28 апреля, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, для большинства украинцев цена "голубого" топлива составит чуть мене 8 грн за куб. м.

"Осенью и зимой это убережет потребителей от резких прыжков цен, поскольку установленные цены повышать запрещено. В то же время мы рассчитываем, что газопоставляющие компании, возможно, снизят цены на свои годовые продукты, когда цена газа на рынке традиционно пойдет на спад", – заметил глава правительства.

Также стало известно, что цена электроэнергии для бытовых потребителей остается 1,68 грн за кВтч. Шмыгаль рассказал, что Кабмин продлит механизм действия ПСО (возложение спецобязанностей. – Ред.) до 30 июня.

Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".

Напомним, после 31 марта льготный тариф на электроэнергию сохранили на уровне 1,68 грн за кВтч. То есть государственная компания "Энергоатом" продолжила поставки электричества для населения по льготной цене.

Таке сообщалось, что с 1 января 2021 в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВтч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВтч.

Даже после этого повышения цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

Ранее в Верховной Раде также объясняли, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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