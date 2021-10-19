Какой бизнес открыть во время пандемии коронавируса, чтобы преуспеть: 5 перспективных идей

Идеи для бизнеса во время карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти два года назад, карантин кардинально изменил жизнь украинцев. Особенно это коснулось бизнеса, ведь предпринимателям пришлось оперативно приспосабливаться к новым условиям и практически спасать свой бизнес. А некоторым удалось не просто спасти свои предприятия, а ще и хорошо заработать и развить свое детище.

"Сегодня" публикует пять идей для бизнеса, которые можно развивать во время пандемии.

Реклама

Служба дезинфекции

После пандемии мир уже не станет прежним и несомненно люди будет гораздо серьезней относиться к своей безопасности и гигиене. А это вызовет спрос на услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Первоначальные расходы на открытие такого бизнеса составят около 2-3 тыс. долларов. Подобное предприятие должно окупиться уже через полгода, если у предприятия будет хотя бы по 4-6 заказов в месяц на дезинфекцию однокомнатной квартиры. Но, можно же работать с крупными мероприятиями, зарабатывать больше и развивать бизнес.

Сервис доставки товаров и услуг

Во время карантина произошел резкий всплеск интернет-заказов для доставки продуктов питания, товаров первой необходимости и прочих необходимых украинцам вещей. Поскольку карантинные ограничения, в некоторые периоды пандемии, ужесточали – украинцы предпочитали лишний раз не посещать супермаркеты, а делать заказы по телефону и интернету. А когда уже смягчили карантин, украинцы поняли, что доставка свежих продуктов прямо из супермаркета намного удобнее, чем самому выбирать их в разных магазинах, а потом еще и нести домой тяжелые пакеты.

Реклама

Кроме того, по словам CEO платформы по доставке товаров из супермаркетов Zakaz.ua Андрея Куркого, количество заказов через сервис после введения карантина увеличилось на 80%. В Glovo количество заказов выросло на 35%, а в Menu.ua объём заказов вырос на 25%.

Услуга доставки еды или самовыноса в общепитах

Многие заведения общественного питания пострадали от пандемии. В первые месяцы, когда был жесткий локдаун, и ничего не работало – много ресторанов и кафе попросту закрылись. Но, есть те, кто не просто удержался на плаву, а еще и увеличил свои докарантинные доходы. К ним относятся заведения общественного питания, которые оперативно запустили в своих заведениях услугу доставки. Таким образом, собственники бизнеса смогли не просто минимизировать потери, а еще и сохранить рабочие места для сотрудников.

Интернет-магазин

Для большинства продавцов карантин стал настоящей катастрофой. А переход на онлайн-площадки превратился в вопрос выживания. Кроме того, для украинцев интернет-магазины превратились в единственное место, где можно приобрести широкий спектр товаров.

Реклама

В то же время, онлайн-торговля также ощутила на себе последствия пандемии. Но, она скорее выиграла, чем проиграла. Например, онлайн-магазин Rozetka из-за возросшего спроса вынужден был в срочном порядке нанимать дополнительных сотрудников. Также компания столкнулась с нехваткой складских помещений. Ведь раньше компания, в основном, продавала технику. А во время пандемии вырос спрос на продукты – пришлось закупатьих и искать, где хранить.

Следует ожидать, что после окончания эпидемии популярность онлайн-магазинов будет только расти, так как за время карантина покупки через сеть войдут в привычку у украинцев. Так что, подобный бизнес довольно выгодный для украинцев.

Онлайн-курсы

Сфера образования стало еще одним бизнесом, на который вырос спрос во время пандемии. Поскольку, во время пандемии, у людей появилось достаточно много свободного времени, которое они могут потратить на саморазвитие, получение новых навыков и знаний.

Пользователи Сети хотят не только улучшить свой уровень иностранного языка, а и освоить какие-то новые навыки. А некоторые хотят освоить новую профессию, поскольку из-за карантина многие остались без работы.

С помощью онлайн-обучению можно достаточно эффективно готовить программистов, маркетологов, seo-специалистов, smm-специалистов и представителей других специальностей, связанных с интернетом и новыми технологиями.

Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.

А также рассказывали о том, что украинский бизнес нашел "золотую жилу" в обычных селах.