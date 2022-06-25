Как украинцам в Европе сэкономить на звонках: что предлагают операторы

Звонки с Европы:как сэкономить украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие граждане, покинувшие Украину из-за войны, до сих пор остаются заграницей. Почти всех людей беспокоит вопрос, как звонить своим родным, которые остались в Украине несмотря на боевые действия.

"Сегодня" разбирались, что предлагают украинские мобильные операторы, и какие условия у мобильных операторов зарубежом.

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Vodafone

Среди "плюшек" Vodafone, для клиентов в Польше, как рассказывают в компании:

первое бесплатное подключение для всех клиентов, в Польше, к услуге "Доступный роуминг", в котором есть 10 ГБ мобильного интернета, 50 минутд ля всех звонков в Украину и номеров в стране пребывания, 100 смс в любую страну.

Kyivstar

Для своих клиентов в Польше украинский мобильный оператор предлагает следующее:

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Кроме того, В Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве, Франции, Болгарии, Испании, Эстонии, Латвии, Австрии, Нидерландах и Чехии для некоторых тарифов действуют особые условия связи без каких-либо доплат.

Для тарифов подписки: можно пользоваться всеми гигабайтами, минутами и SMS своего тарифа за границей. Также у вас будет безлим на входящие звонки.

Для контрактных тарифов: таким клиентам оператор ежемесячно начисляет 15 ГБ, 500 мин на украинские номера и по стране пребывания, 50 SMS и безлим на входящие звонки. Также предоставляется безлим в мессенджерах и некоторых приложениях.

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Чтобы эти условия действовали, нужно своевременно оплачивать тариф за 4 недели.

Lifecell

Еще с 24 февраля пользователи Lifecell автоматически получали 1 ГБ и 10 мин для звонков в Украину и общения в стране пребывания на 30 дней и 5 ГБ интернета. Это доступно в большом перечне стран, о котором мы писали в этом материале.

Сейчас для украинцев в Польше доступен следующий тарифный план:

При этом оператор отмечает, что пакеты услуг предоставляются отдельно для звонков, SMS-сообщений и мобильного Интернета. Плата за каждый пакет услуг снимается автоматически в день пользования – в первую секунду первого за день звонка, отправки первого SMS или с момента использования первого байта во время сессии передачи-приема данных.

Что предлагают мобильные Польши и других стран

Польша. Один из самых популярных операторов мобильной связи в Польше Orange предлагает бесплатную связь.

Получить сим-карту этого оператора можно следующим образом:

карту Orange можно купить и зарегистрировать более чем в 30 тыс. пунктов на территории Польши (например, в сервисных центрах Orange, магазинах, киосках или на почте);

для регистрации сим-карты необходимо иметь при себе оригинал паспорта или другой документ, подтверждающий личность;

специальная услуга для украинцев автоматически подключится после активации сим-карты.

Услуга на месяц, которую каждый гражданин Украины получит после активации сим-карты:

100 мин на звонки в Украину;

бесплатные разговоры, SMS и MMS сообщения в Польше;

30 ГБ интернета.

Кроме того, есть специальный пакет для звонков в Украину за 10 злотых (68 грн.) в месяц. Он предлагает 60 мин. звонков из Польши на мобильные и стационарные телефоны. В этом документе есть подробная инструкция, как подключить пакет.

Другой польский оператор Plus предлагает бесплатный стартовый пакет.

Его можно подключить в салоне мобильной связи или в партнерских сетях, имея при себе украинский паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Можно подключить и дополнительные пакеты, но уже платные. Подробно о них – на сайте оператора.

В Венгрии оператор Magyar Telekom имеет специальную бесплатную сим-карту для украинцев. Пакет содержит 500 МБ мобильного Интернета и 40 мин разговоров в рамках ЕС. Кроме того, из Венгрии на украинские номера можно совершать неограниченное количество звонков и отправлять SMS. Использовать мобильный интернет можно до исчерпания объема данных.

Также в стране есть бесплатные WIFI точки и обслуживание клиентов на украинском языке. На официальном сайте есть вся необходимая информация.

Чешский операторT-mobile имеет универсальную карту, с которой клиент имеет 50 мин звонков и 50 SMS ко всем чешским операторам мобильной связи на целый месяц с момента активации карты. На украинские номера с этой карты можно звонить совершенно бесплатно.

Ранее мы рассказывали, какую популярную услугу обновил мобильный оператор Kyivstar. Также мы писали, как пополнить счет на мобильном без интернета, и о том.