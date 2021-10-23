Как сэкономить деньги на мечту – советы эксперта

Часто украинцы мечтают о собственном авто, квартире или отпуске, но собрать деньги никак не могут, хотя и откладывают часть доходов. Однако через некоторое время деньги тратятся на другое.

"Сегодня" спросили у финансового эксперта, как сэкономить на мечту.

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"Есть одна большая мечта. Мечта – это накопить на машину. Ежемесячно я стараюсь отложить какую-то сумму, но приходят моменты. Я очень добрая – дочь попросит, я достаю, и сразу же они у меня исчезают", – рассказала жительница Святопетровского Татьяна Долгова.

Татьяна мечтает уже 10 лет. Но денег до сих пор не хватает. Так как же накопить? Вот один из вариантов: прятать часть заработанного в коробку. Или открыть депозит, откуда деньги снимать нельзя. Лайфхак от финансистов: прежде чем начать откладывать деньги, посчитайте затраты.

"Начните вести бюджет, куда вы эти деньги тратите. Учет затрат. И когда человек записал все свои расходы, он четко может увидеть, найти те черные дыры, куда деньги утекают", – говорит финансовый эксперт Марина Ждан.

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Заработанное советуют раскладывать по конвертам. Половину – на неотложные нужды: пищу, мобильную связь, коммуналку. 10 процентов – на непредвиденные, столько же – в удовольствие для себя, развлечения. А треть можно отложить.

"Я буду пробовать депозит. И расписывать все, на что мне необходимо потратить. Расходы мои. Буду все планировать. Потому что конверт – это точно не для меня", – говорит Татьяна после услышанных советов.

Сергей, как и Татьяна, тоже когда-то мечтал о своем авто. И ему удалось на него собрать. Продал старую машину, немного доложил и взял кредит на два года. А отдал – за год. Как ему это удалось?

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"Я отказал себе в поездке на море, зимой на лыжи. Хотя я это очень люблю. Но я знал, что если я заплачу кредит, мне станет легче жить", – говорит хореограф Сергей Костецкий.

И человек не только экономил, но и больше работал, чтобы быстрее погасить кредит.

Чтобы легко подсчитать все затраченное, можно установить приложение в телефоне. Сюда вы вносите все, что оплачиваете. Продукты, проезд, подарки, коммуналку. И видите, на что больше всего уходит денег. К примеру, вы на работе каждый день покупаете капучино стоимостью 27 гривен. Это полтысячи в месяц и около шести тысяч в год.

Ранее мы сообщали, что десятки тысяч гривен украинцы тратят на ненужную одежду, которая будет пылиться в гардеробе годами. Психологи видят в этом ментальную проблему – таким образом человек пытается повысить самооценку.

Напомним, каждый пятый украинец экономит на обуви и ищет босоножки, кроссовки и сапоги дешевле. Чаще всего невысокая стоимость привлекает молодежь до 25 лет. Но такой обуви часто не хватает даже на один сезон – проблемы с дешевой обувью возникали в трех из четырех опрошенных покупателей. Такие результаты показал опрос Gradus Research.