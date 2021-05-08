Версія українською
$ 27,72
33,41

Как работают "Новая почта" и "Укрпочта" 9 и 10 мая: график

8 мая, 10:00

Ксения Капустинская

Национальный почтовый оператор ушел в дежурный режим, а частники немного сместили расписание работы отделений

/ Фото: УНИАН

Главные почтовые службы Украины определили графики работы во время вторых длинных выходных майские праздники. Сегодня, 8 мая, и "Укрпочта" и "Новая почта" работают в стандартном режиме, но в 9-10 числа есть изменения в графиках.

Как работает "Укрпочта" 9 и 10 мая

9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения:

Узнать точное время работы ближайшего отделения можно на сайте национального почтового оператора.

Как работает "Новая почта" 9 и 10 мая

У "Новой почты" график, по сути, сдвинулся на один день:

Реклама

Индивидуальные графики также размещены на сайте компании.

Также узнавайте, как на 9 мая работает ПриватБанк и другие банки.

Напомним, в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление. О том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
почта Укрпочта 9 мая график майские праздники график работы время работы Новая Почта

Источник: Сегодня

Реклама