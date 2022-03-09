Как работает Укрпочта во время войны – график и все ограничения

В Укрпочте опубликовали график работы отделений / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну в стране, украинцы могут отправить или получить посылку из большинства областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты, где обнародовали актуальный график работы отделений.

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Графики обновляют ежедневно, учитывая ситуацию на фронте. В частности, ограничена работа почтовых отделений в Херсонской, Луганской и Донецкой областях и в Крыму. Кроме этого, доставка работает только по городу в:

Суммах;

Харькове;

Краматорске;

Николаеве;

Чернигове;

Ивано-Франковске.

В остальных населенных пунктах Укрпочта доставляет посылки в пределах области. Клиенты также могут получить международные отправления. Отделения работают по сокращенному графику - с 11 до 15 часов. Узнать график в конкретном городе или селе можно по ссылке.

Украинцам сейчас не нужно платить за хранение посылок. В Укрпочте оплата за услугу была отменена до окончания войны. Однако отправку нужно приносить только открытой.

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График работы отделений Укрпочты / Фото: Укрпочта

Услуги от Укрпочты

В условиях военного положения украинские пенсионеры все еще могут получить пенсию. Государство продолжает производить и социальные выплаты, и начисления субсидий, а Укрпочта – выдавать деньги клиентам.

Для оставшихся дома порядок получения пенсий и других выплат не изменился. Если человек изменил место жительства, может получить пенсию по новому адресу с помощью услуги переадресации.

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Раньше мы рассказывали о работнике Укрпочты, который пошел защищать страну и сбил российский самолет стоимостью в миллионы долларов.

В то же время продолжает работать и "Новая почта". Недавно в компании объявили о сотрудничестве с Rozetka.