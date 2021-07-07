Мужчинам разрешили брать отпуск после рождения ребенка – Кабмин установил правила

Правительство утвердило порядок предоставления такого отпуска также для бабушек и дедушек ребенка

Отцы смогут брать 14 дней отпуска после рождения ребенка / Фото: REUTERS/Yves Herman, Unsplash

Отцы, бабушки и дедушки новорожденных смогут оформлять единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Срок такого отпуска – 14 дней, без учета праздников и выходных. Воспользоваться таким правом, кроме матери ребенка, смогут:

муж матери ребенка;

отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке;

бабушки и дедушки ребенка;

другие совершеннолетние родственники матери-одиночки.

Такое решение принял Кабинет министров на заседании 7 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Формально декретный отпуск для мужчин уже был разрешен, но теперь Кабмин ввел четкие правила именно для отпуск при рождении ребенка.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это обеспечит равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

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Напомним, ранее уйти в декрет мужчинам можно было, если жена официально работает и только с ее письменного согласия. По нынешним законам, родитель может самостоятельно, не подавая дополнительных документов по поводу трудоустройства матери, уйти в отпуск.