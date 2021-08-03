Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей

Решение может быть принято на заседании правительства 4 августа

/ Фото: Anton Dmitriev, Unsplash

Кабинет министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт·час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на копию документа.

Так, операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

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По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

Собеседники РБК-Украина в Кабинете министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт·час. Это позволит госкомпаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт·час.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт·час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за тепло и газ.