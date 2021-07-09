Кабмин недооценивает риски для Украины от внедрения акциза на зеленую энергию, – ЕБРР

Международные финансовые организации должны объединить усилия, чтобы донести до правительства и парламента, чем грозит введение акциза на зеленую энергию, считают в ЕБРР

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Кабинет министров Украины и народные депутаты недооценивают риски и последствия для государства в случае внедрения в стране акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина, сообщает "Znaj.ua".

"Все международные финансовые организации должны объединить усилия для того, чтобы донести до правительства и парламента угрозы, которые несет принятие зеленого акциза", - заявила Еремина.

По ее словам, иностранные инвесторы и финансовые институты должны донести премьер-министру и парламенту необходимость ликвидации данной нормы в налоговом законопроекте №5600.

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Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).