Из-за повышения тарифов "Укрзализныця" ежегодно теряет грузы, нужно разорвать этот круг, – эксперт

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От постоянного повышения тарифов на перевозки "Укрзализныця" теряет грузы, и с каждым годом ситуация ухудшается. Чтобы спасти компанию, необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент.

Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак, информирует "Оbozrevatel".

"УЗ является монополистом и повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы компании. Но это не так. Потому что после каждого повышения тарифов она теряет грузы. То есть с 2015 года в УЗ тарифы на грузовые перевозки повысились более чем в два раза, и за это же время она потеряла более 40 млн грузов, это более 10%, очень много. За этот же период автомобильные перевозки выросли на 65 млн тонн, или более чем в два раза", – рассказал Гусак.

По мнению эксперта, для решения проблем УЗ необходимо в первую очередь назначить профессиональное руководство и дать ему возможность проработать длительный срок, а не менять его каждые полгода.

"Прежде всего надо назначить компетентное и мотивированное руководство УЗ. Начинать нужно с наблюдательного совета. Этот набсовет работает уже три года, сменил пять руководителей правления, все пять были плохие, только наблюдательный совет хороший. То есть полная перезагрузка наблюдательного совета, там должно быть больше специалистов с железнодорожным опытом, затем этот набсовет должен назначить компетентный и честный менеджмент на УЗ", – пояснил Гусак.

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Он считает, что после этого в компании можно навести порядок и осуществить, наконец, давно назревшую реформу компании.

"Речь идет о распределении УЗ на сегменты по видам деятельности. Это прежде всего инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и в отдельное предприятие должны быть выделены все непрофильные активы, которых очень много и которые только забирают деньги и внимание менеджмента с УЗ. И необходимо финансовое и организационное разделение УЗ на отдельные юридические лица, согласно уже принятому постановлению Кабинета министров №1411. Но начинать надо прежде всего с мотивированного и профессионального менеджмента", – подытожил Гусак.

Напомним, Мининфраструктуры обнародовало проект по повышению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмену внеклассных грузов. Поэтому тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований очередного повышения. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине теперь высокорентабельные.

Ранее экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныци" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.