Из-за остановки перевалки руды в порту Южный "Укрзализныця" и бюджеты потеряют сотни миллионов гривен, – СМИ

Порт Южный также в убытках – перевалка руды на предприятии обвалилась более чем в 16 раз, пишут журналисты

Морской торговый порт Южный / Фото: Официальный сайт порта Южный

Из-за того, что государственный порт Южный остановил перевалку руды, целый ряд компаний понесут серьезные убытки: государственная "Укрзализныця" потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по 0,5 млрд грн в месяц, пишет в материале "Монопольные игры: зачем порт Южный ударил по "Укрзалізниці"?" портал "Обозреватель". Об этом сообщает "Гордон".

Издание отмечает, что "Укрзализныця" и так находится в плачевном состоянии: убыток за 2020 год составил 12 млрд грн, у компании десятки миллиардов дорогих кредитов. Автор статьи пишет, что порт Южный также в убытках – перевалка руды на предприятии обвалилась более чем в 16 раз, когда российскую руду, ранее поставляемую на Южный, начали переваливать через открытый в 2020 году российский терминал.

"Скандал вокруг монопольного сговора двух портов – МТП Южный и ТИС – против отечественных ГОКов и "Укрзализныци", из-за чего в Украине сейчас практически остановлена перевалка руды на экспорт, обрастает дополнительными деталями. Крайне неприятными для и.о. директора порта Сергея Ковшара. Пахнет коррупцией, личным интересом и не только", – сказано в публикации.

Перевалку руды в порту прекратили, и такие действия загонят Южный в еще большие убытки, пишет издание.

"Ситуация выглядит так. Господину Ковшару очень нравится прибыльная должность директора морпорта Южный. Он всеми силами хочет ее сохранить и потому старается быть удобным для партнеров из ТИС, у которых есть связи и влияние в Киеве. К тому же, партнеры из ТИС могут откатить комиссионные за клиентов, которые усилиями Ковшара ушли из Южного в ТИС", – поясняют журналисты.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков 28 мая уволил заместителя директора по экономике и финансам порта Южный Сергея Ковшара с должности исполняющего обязанности директора предприятия.

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На Ковшара в течение этой недели поступили жалобы от нескольких организаций.

Украинские порты Южный и ТИС остановили перевалку руды, из-за этого украинские горно-обогатительные комбинаты могут приостановить работу, что сократит доходы бюджетов всех уровней, заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. Порт Южный потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ним и частным терминалом "ТИС – Уголь" в пропорции 50/50, отметил он.

Руководство порта Южный блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала ТИС, заявило в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю объединение предприятий "Укрметаллургпром".

В письме ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в адрес министра финансов Сергея Марченко и директора морского торгового порта Южный Сергея Ковшара говорится, что из-за остановки отгрузки продукции только одного этого предприятия "Укрзализныця" будет терять каждый месяц 13 млн грн, Администрация морских портов – 5 млн грн, сам порт Южный – 11 млн грн.

Politeka писала, что глава порта Южный с января по май этого года выписал себе премии на общую сумму 1,47 млн грн.