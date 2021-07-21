Использование металлолома является ключевым фактором для сокращения выбросов СО2

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Аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie считают использование металлолома ключевым фактором для сокращения выбросов СО2 – лом критически важен для электрометаллургии и менее значим для других способов выплавки стали. Об этом пишет ГМК-центр, сообщает "Главком".

Так, по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Украине составила 5,5%, России – 32%, Европе – 42%, Турции – 69%.

Для выплавки 1 тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонны лома, значит для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн тонн лома.

В украинских реалиях ставка на электросталеплавильные мощности с прицелом на использование лома – путь в никуда.

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Во-первых, потому что в Украине нет и в ближайшие годы не будет дополнительного объема лома в количестве 3-5 млн тонн. Объемы легкодоступного лома сокращаются.

Во-вторых, даже повышение внутренних закупочных цен до паритетного уровня с мировыми не даст прироста ломозаготовки в разы. В-третьих, импорт лома из соседних стран ограничен экономической нецелесообразностью, а в будущем, скорее всего, и невозможен.

Напомним, первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов заявил, что в Украине необходимо ввести ограничения на экспорт металлолома, чтобы страна не осталась без сырья для металлургии.