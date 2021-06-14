Инвесторы уходят из Украины из-за попытки государства ввести акциз на зеленую энергию, – Спивак

По мнению эксперта, уход инвесторов из Украины является плохим сигналом для других компаний

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Иностранные инвесторы уходят из Украины из-за нестабильного налогового законодательства, в частности намерений правительства ввести акциз на зеленую электроэнергию.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак, информирует "Politeka".

"Украину покидают деньги. Шведский инвестиционный фонд NEFCO, который вкладывал деньги в зеленую энергетику, нас покинул. И в своем коммюнике они объяснили, почему они выходят из Украины. Несколько причин. Это попытка правительства Шмыгаля ввести 3-процентный налог, акциз. Потому что этот инвестиционный фонд говорит, что в Европе нет аналога такого, на чистую зеленую энергию никто не вводит акциз", – рассказал Спивак.

По его словам, инвесторы также уходят из Украины из-за того, что государство не выполняет взятые на себя обязательства по выплате долгов перед инвесторами в проекты по развитию альтернативной энергетики.

"Инвесторы идут в международный арбитраж, потому что правительство Украины не выплачивает долги", - сказал Спивак.

По его мнению, уход инвесторов из Украины является плохим сигналом для других компаний. Он также подчеркнул: отток инвестиций негативно скажется на развитии страны.

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"Вот нас покидает еще один крупный, системный европейский инвестор. Скажите мне, это хороший сигнал или плохой сигнал? Отвечаю. Это хреновый сигнал. Китайцы ушли, фонд по зеленой энергетике уходит, арабский мир денег не дает, МВФ плевать на нас хотел, вытирает о нас ноги", – добавил Спивак.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику.