Инициативы Минэкологии по сокращению парниковых выбросов приведут к закрытию промышленных предприятий в Украине – открытое письмо к премьеру ФРУ

В ФРУ призвали не допустить согласование и принятие распоряжения Кабмина в предложенной Минэкологии редакции

/ Фото: Pixabay

Проект распоряжения Минэкологии "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижское соглашение", которым утверждается сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года, несет многочисленные риски для экономики Украины. В частности, угрожает инвестиционному климату, а также может привести к закрытию украинских промышленных предприятий.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко, сообщает "Politeka".

Как сказано в письме, проектом распоряжения от Минэкологии предлагается утвердить Второй национально определенный взнос Украины в Парижское соглашение, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года. Согласно Первому НСП, текущая цель Украины – сокращение выбросов парниковых газов на 40%. То есть, Минэкологии предлагает увеличить эту цифру на 25 процентных пунктов.

"Такие предложения Минэкологии несут очень большую угрозу как для инвестиционного климата, так и для действующих промышленных предприятий Украины, которые могут оказаться под угрозой закрытия", – предостерегают в ФРУ.

Так, согласно представленным ранее сценариями моделирования, для сокращения выбросов парниковых газов необходимо вложить в 2020-2030 годах минимум 300 миллиардов евро (в зависимости от сценария).

"Несмотря на такие существенные размеры необходимых инвестиций, в предложенном проекте почти полностью отсутствуют конкретные механизмы и источники финансирования мероприятий в рамках достижения климатических целей Украины", – подчеркивают в ФРУ.

Реклама

Поэтому в федерации призвали премьера и министра экономики не допустить согласование и принятие распоряжения Кабинета министров Украины "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижское соглашение" в предложенной Минэкологии редакции.

"Этот проект необходимо отправить на доработку с привлечением представителей Федерации работодателей Украины, а также других представителей общественных объединений и профессиональных ассоциаций", – резюмируют в ФРУ.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект второго национально определенного взноса Украины в Парижское соглашение (НВВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в свою очередь заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации и должна предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.