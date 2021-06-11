Инфляция ускорилась. В НБУ рассказали, какие продукты подорожали больше всего

В Нацбанке сообщили, что цены в Украине за последний месяц выросли: подорожали хлеб, подсолнечное масло и мясо

Украинцы стали тратить больше на продукты. Фото: AFP / Фото: AFP

В мае 2021 потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле). В месячном измерении цены выросли на 1,3%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка об уровне инфляции в апреле.

Как отмечается, потребительская инфляция оказалась выше прогноза,существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

Базовая инфляция в мае ускорилась до 6,9% г/г (с 6,3% г/г в апреле).

Из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% г/г).

В частности, ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов ее переработки (майонезов, маргаринов, спредов).

Увеличение производственных затрат на сырье и энергию привело к повышению цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты.

В то же время снижались темпы роста цен на сырые продукты питания (до 7,1% г/г)

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Стремительнее дешевел картофель, а лук оставался вдвое дешевле, чем в прошлом году, благодаря значительным запасам урожая прошлого года и расширению предложения (как импортной продукции, так и украинской). Последний фактор также повлиял на снижение цен на помидоры и огурцы в годовом измерении.

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Дешевели по сравнению с прошлым годом цитрусовые, а темпы роста цен на яблоки и яйца замедлились из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения.

В то же время подорожание некоторых сырых продуктов ускорилось. Так, значительно повышались цены на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока. Возросли также цены на сахар из-за высоких мировых цен и ниже прошлогоднего урожая сахарной свеклы.

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г / г). Стремительнее дорожали: фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а удешевление одежды, обуви, товаров для личного ухода и компьютерной техники замедлилось.

Повышение стоимости услуг ускорилось (до 8% г/г). Стремительнее дорожали услуги общепита, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков, мобильная связь, услуги такси.

В свою очередь рост стоимости услуг учреждений личного ухода, финансовых и туристических услуг замедлился.

Напомним, Нацбанк принял новую Стратегию, в которой очертил основные направления своей работы на ближайшие несколько лет.