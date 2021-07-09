Инфляция на высоте. Цены выросли, но не на продукты

Сильнее всего, по данным официальной статистики, подорожали сигареты, алкоголь и транспорт

Инфляция осталась высокой / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Потребительская инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2020 года, осталась на уровне 9,5%. Такая же годовая инфляция была зафиксирована в мае-2021. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении, по сравнению с маем-2021, цены выросли на 0,2%. При этом в Госстате уверяют, что подорожание в среднем не коснулось продуктов питания.

Цены на продукты и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,1%, считают в Госстате. При этом сильнее всего подешевели яйца – на 16%. На 0,4-2,8% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало и свинину.

Зато подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар. Больше всего цены выросли на подсолнечное масло – плюс 3,4%.

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К слову, несмотря на заявленное снижение цен на продукты, проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:

Цены на алкоголь и сигареты продолжили рост – плюс 1%. При этом табачные изделия выросли в цене на 1,2%, а алкоголь – на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в ж/д и автомобильном пассажирском транспорте – на 5,3% и 2,4% соответственно.

Напомним, ранее в Кабмине подсчитали, что годовая инфляция в 2021 году составит 8,9%. В 2022-м она может замедлиться до 6,2%, а в 2023-м и 2024-м – до 5,3 и 5% соответственно. Инфляционная цель Национального банка при этом остается неизменной – 5% плюс-минус 1 процентный пункт.