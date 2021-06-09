Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты

Пенсии должны вырасти минимум на несколько десятков гривен / Фото: Сегодня

Пенсионный фонд отчитался об индексации пенсий работающим пенсионерам, начатой еще в апреле. Доплату тем, кому она положена, выдадут в июне вместе с очередной пенсией. А когда в Украине грядет очередное повышение пенсий и кого оно коснется – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Новый пересмотр пенсий запланирован с 1 июля в связи с повышением соцстандартов. С этого дня увеличится прожиточный минимум (ПМ) для нетрудоспособных до 1854 грн (+85 грн), поэтому минимальная пенсия станет такой же (сейчас – 1769 грн).

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1 декабря состоится очередное повышение соцстандартов и минимальных зарплат. ПМ для нетрудоспособных (и минимальная пенсия) увеличится до 1934 грн (+80 грн), итого на 165 грн за год. Доплаты к пенсиям за сверхнормативный стаж тоже повысятся дважды, но окажутся небольшими. Например, один год сверхстажа, который "стоит" 1% от минпенсии, или 17,69 грн, будет оценен с 1 июля в 18,54 грн, а с 1 декабря – в 19,34 грн или в сумме на 1,65 грн больше, чем сейчас.

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А вот повышение минимальных зарплат на 500 грн (до 6500 грн) даст более весомую добавку к пенсиям тем, кто старше 65 лет, при наличии у них стажа 30 лет и более – для женщин и 35 лет и более – для мужчин. Их пенсия с 1 декабря не может быть менее 2600 грн (40% от минзарплаты), сейчас не менее 2400 грн.

Напомним, с 1 апреля проиндексированы пенсии для 313 тыс. работающих пенсионеров из трех миллионов, продолжающих трудиться. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет провели автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ.

Будущие пенсионеры смогут сделать свои пенсии весомее, если наконец-то Рада примет закон о введении накопительных пенсий. Подробнее смотрите в сюжете: