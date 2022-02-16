Импорт уменьшится? Почему Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси

В Украине проведут тест энергосистемы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы проверить, насколько энергосистема Украины независима, на три дня планируют отсоединиться от энергосистем России и Беларуси.

Об этом заявила в ходе телемарафона первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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"Мы проведем тест независимости нашей энергосистемы, мы на три дня отсоединимся от энергосистем России и Беларуси",— сказала Свириденко.

Также она заявила о намерении правительства уменьшить импорт газа.

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