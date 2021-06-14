Импорт электроэнергии из России и Беларуси нужно запретить навсегда, – нардеп

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Украина должна полностью и навсегда запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Politeka".

"Экономически сегодня Украина ну никак не выигрывает. Мы видим только постоянные проблемы. Мы видим демпинговые цены из России и Беларуси по электроэнергии. Мы видим, что страдают шахтеры, теплоэнергетики, атомщики", - сообщила нардеп.

Решение НКРЭКУ ограничить импорт всего на 4 месяца Гриб назвала ошибочным, которое только создаст проблемы энергосистеме перед началом отопительного сезона.

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"Мы сегодня являемся свидетелями того, когда этот импорт запретили только на 4 месяца, до октября. Я вообще не понимаю, что происходит. С одной стороны, мы воюем. С другой стороны, мы занимаемся постоянным товарооборотом. Очень сложная ситуация", - добавила нардеп.

Напомним, 26 мая НРКЭКУ ограничила до 0 МВт доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси только до 1 октября 2021 года. При этом подписанный президентом Зеленским закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года.

Временное решение НКРЭКУ раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

С начала 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·час на сумму более 1 млрд грн.