"И такое мы можем!". Пассажирка "Укрзализныци" получила "сюрприз" в багажном отсеке

"Укрзализныця" держит остатки угля в отсеках для багажа / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажирка "Укрзализныци" нашла остатки угля в одном из отсеков для багажа в вагоне и не смогла положить чемодан на грязную полку.

Об этом сообщил один из пользователей сети на странице Facebook и добавил фото.

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"И такое мы можем!", – прокомментировал мужчина.

Далее он пишет, что девушка обратилась к проводнице в этом вагоне и та объяснила, что таким образом они хранят топливо для отопления поезда.

Удивленной пассажирке предложили пакет для ее багажа, а в комментариях какой-то пользователь написал, что у "Укрзализныци" вообще нет отдельного места для хранения угля.

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Новые ланчбоксы "Укрзализныци"

21 декабря "Укрзализныця" запустила в продажу три обновленных варианта "ланчбоксов" – детское меню, мясной ланчбокс и вегетарианский.

Стоимость одного такого дорожного перекуса составляет 150 грн. Варианты питания разработаны вместе с WOG Cafe и Do&Co, а также движением UAnimals.

Приобрести такой набор можно в самом поезде или при покупке билетов онлайн.

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"Сегодня" раньше рассказывали, как вернуть ж/д билеты и получить свои деньги, а также писали, что "Укрзализныця" запустила новую функцию для украинцев.