Хуже только во Вторую мировую: как война в Украине ударит по ценам на продукты

Какие зерновые культуры могут оказаться в дефиците / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на продовольствие постоянно растут и уже подобрались к уровню 1974 года, когда в мире также бушевал энергетический кризис.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Реклама

По оценкам ФАО, мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти более 20% в результате войны в Украине.

Следует отметить, что на сегодняшний день и в 1974 г. были зафиксированы самые высокие цены на продовольствие с момента завершения Второй мировой войны.

Цены будут расти и дальше, поскольку именно Украина была одним из важнейших экспортеров зерновых и масличных.

Реклама

В ФАО опасаются, что Украина не соберет привычный урожай, если боевые действия затянутся, а Россия, также очень крупный экспортер, вообще имеет непонятные перспективы по экспорту в следующем году.

По данным организации, Украина и РФ обеспечивают 19% по всему экспорту ячменя, 14% по мировому экспорту пшеницы и 4% кукурузы.

Это может не только способствовать росту цен, но и поставит под удар продовольственную безопасность в мире.

Реклама

"В 2022-2023 годах количество людей, страдающих от недоедания, может возрасти на 8-13 миллионов человек", – заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Что будет с посевной?

Правительство ввело план поддержки посевной кампании в Украине, сообщил премьер-министр Шмыгаль.

По его словам, государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Также аграрии получат государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов.

"Сегодня" также писали, сколько стоит пшеница и рассказывали, какие продукты в супермаркетах стали дефицитными.