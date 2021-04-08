Хотят ударить наверняка? Почему США еще не ввели санкции против России

Несколько пакетов санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" и окружения президента РФ Владимира Путина будут введены Соединенными Штатами не ранее следующей недели.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает российское агентство "Интерфакс".

При этом она подчеркнула, что Вашингтон считает правильным принимать те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны.

"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", – заявила представитель Белого дома в ответ на вопрос журналиста о влиянии мер США на российское руководство.

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Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Напомним, у Путина нервно отреагировали на угрозу новых санкций США против Nord Stream 2.

Также напомним, что в марте Минюст США одобрил еще два санкционных пакета против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее руководителя Маттиаса Варнига.

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