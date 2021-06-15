Ходулочник и шилоклювка – птицы из Красной книги Украины нашли новые дома на островах птиц от ДТЭК

Один из крупнейших производителей зеленой электроэнергии в Украине запустил в региональном ландшафтном парке "Тилигульский" необычный экопроект – популяционный менеджмент

Шилоклювка - обитательница Острова птиц в региональном ландшафтном парке "Тилигульский"

Весной в региональном ландшафтном парке "Тилигульский" в Николаевской области стартовал необычный экопроект, направленный на увеличение популяции редких и исчезающих видов птиц – популяционный менеджмент. Инициатором стал ДТЭК ВИЭ, один из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. В чем заключается идея экопроекта Острова птиц и какие изменения уже произошли в региональном ландшафтном парке "Тилигульский" – в специальном материале ко Всемирному дню ветра.

За кулисами проекта

Тилигульский лиман находится на границе Николаевской и Одесской областей. Он является местом массового гнездования и концентрации птиц во время сезонных миграций. Решение о таком необычном экопроекте – популяционном менеджменте редких птиц – появилось после проведения орнитологического исследования за год до начала строительства ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции (подробнее о проекте строительства зеленой электростанции можно узнать по ссылке).

Экологи считают сооружение искусственных островов эффективным решением сохранения популяций птиц.

В ходе исследования были определены маршруты миграции птиц и летучих мышей, общая численность которых иногда достигает 50 000 особей. Конечно, для такого количества пернатых не всегда хватает места на песчаных островах и косах с невысокой травяной растительностью.

Именно нехватка безопасных мест для гнездования и выведения потомства стала драйвером проекта. Вследствие зарастания камышом природных островов и кос, подтопления земель нагоном воды из моря, падения уровня воды во внутренних озерах, уничтожения гнезд хищниками, распугивания птиц местными жителями численность пернатых уменьшается. Экологи считают сооружение искусственных островов эффективным решением этой проблемы.

Как происходило строительство Островов птиц

Руководство регионального ландшафтного парка "Тилигульский" поощрило инициативу ДТЭК ВИЭ создать искусственные острова тем пернатым жителям, которые остались без места для безопасного выведения потомства.

Экопроект ДТЭК ВИЭ направлен на увеличение популяции редких и исчезающих видов птиц Реклама

После проведения обследования территории парка работники выбрали закрытые озера и мелководья пересыпи Тилигульского лимана, которые наиболее подходят для обустройства искусственных гнездовий. Сооружение искусственных островов общей площадью 500 м2 завершилось еще до начала гнездового периода. И по отзывам работников парка, Острова птиц уже заполнены первыми пернатыми жителями.

ДТЭК ВИЭ стремится обеспечить защиту окружающей среды, совершенствовать производственные и управленческие процессы, следуя принципам устойчивого развития, инвестировать в природоохранные мероприятия во всех сферах деятельности своих предприятий. Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью ESG-стратегии и соблюдение Целей ООН в области устойчивого развития.

Пернатые жители островов

Заповедные угодья парка "Тилигульский" поддерживают существование многих редких представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Всего более 40 видов, среди которых: ходулочник, шилоклювка, розовый пеликан, цапля желтая, косарь, коpовайка, аист чеpный, черноголовый хохотун и другие.

Кроме подстраховки для выведения потомства редкими птицами, появление птичьих островов может стать прочной основой для зарождения перспективного для Украины направления туризма – бердвотчинг. Наблюдение за птицами и природой может стать хобби для взрослых и детей, подарить новые, интересные впечатления жителям и туристам Николаевской области.

Смотрите короткое видео, как выглядят Острова птиц и кто там уже поселился.