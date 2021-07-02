Гривню подкосило – почему подорожал доллар и что будет с курсом

Аналитики рассказали о негативных для украинской валюты тенденциях, которые, впрочем, скоро могут утратить силу

Доллар подорожал / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Доллар 2 июля на межбанке торгуется вблизи 27,42 грн – гривня находится под давлением. Участники рынка, западные партнеры и нерезиденты негативно реагируют на кадровый кризис в НБУ. Еще одним фактором давления стал рекордный рост цен на газ на европейских рынках, что вынудит участников газового рынка закупать и фрахтовать газ и его закачку в хранилища по высоким ценам.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется под давлением, курс будет двигаться к уровню 27,5 грн/долл. Но эта тенденция может кардинально измениться до конца июля. В месячной перспективе доллар может подешеветь до 27 грн, а евро – до 31,5 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Опасения МВФ в отношении централизации регулятора формируют риски неполучения кредита до сентября. Нерезиденты приостановили завод валюты в страну и скупают валюту под дивиденды. Кроме того, на настроения инвесторов влияют новости об ухудшении ситуации на Донбассе и возможное блокирование Керченского пролива военными судами РФ", – перечислил негативные для валютного рынка новости Шевчишин.

Позитивным же фактором, по его словам, выступает открытие рынка земли, под покупку которой украинцы будут конвертировать валюту в гривню.

"В июле гривна сохраняет потенциал к укреплению и сможет еще раз протестировать отметку в 27 в паре с долларом и 31,5 в паре с евро. Ниже этой отметки будет действовать НБУ который будет скупать излишки гривни. Но ожидать снижения курса можно только при сохранении темпов инфляции", – добавил Пархоменко.

Напомним, аналитики считают, что продавать инвалюту в ближайшее время будет невыгодно. А покупать доллары про запас еще рано – в середине лета курс может оказаться более подходящим для перевода сбережений в валюту.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете: