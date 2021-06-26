Гривня под угрозой: каким будет курс доллара в Украине до осени

Финансовые и экономические эксперты сошлись в прогнозах. Они назвали факторы, которые играют против украинской валюты

Доллар снова дешевеет / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

В сентябре, к завершению третьего квартала 2021 года доллар в Украине подорожает до 28 гривен. На таком прогнозе сошлись опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики. Они связывают свои предположения с грядущими долговыми выплатами и политическим новостным фоном.

"Главная причина роста курса – пик выплат по долгам, а значит высокий спрос на валюту со стороны Минфина", – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Из политических факторов на курс будет влиять активное обсуждение возможной эскалации конфликта с РФ (проведение совместных учений РФ и Беларуси) в сентябре, добавил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин:

"Это может усилить спекулятивный спрос на валюту. В итоге июль может быть спокойным, а август девальвационным, учитывая паузу с МВФ, сентябрь – смешанным".

Напомним, в течение следующих 12 месяцев только валютные выплаты Украины по госдолгу составят 10 млрд долларов. Это почти треть золотовалютных резервов Украины, которые составляют 27,8 млрд долларов.

В Нацбанке считают, что если к пиковому месяцу выплат – сентябрю – не получится снять программу МВФ с паузы, возникнут риски для макроэкономической стабильности Украины. Одним из результатов может стать именно девальвация гривни.

К слову, в правительстве считают, что до 2024 года курс доллара в Украине не превысит отметку в 30 грн: