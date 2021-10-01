Гривня не сдается. Какой курс доллара ждет украинцев в ближайшее время

Доллар практически не изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 4 октября:
|1.10
|4.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,62 грн
|26,61 грн
|-0,01
|1 евро
|30,82 грн
|30,87 грн
|+0,05
По сравнению с 1 октября курс доллара вырос всего на 1 копейку, а вот евро подорожал на 5 копеек.
Что будет с курсом в ближайшее время
Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, в ближайшее время следует ожидать сохранения волатильности на валютном рынке в диапазоне 27,5-27,7 гривен за доллар США.
"Китай уходит на каникулы, поэтому часть экспортеров с азиатских рынков будет неактивной. Нерезиденты и их настроения по ОВГЗ – это зона неопределенности, за ними будут следить. С другой стороны, третий квартал уже закрыт и поэтому покупатели банки и спекулянты могут играть на понижение курса гривны", - отметил Шевчишин.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.