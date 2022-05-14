Готовятся к мировому голоду? Почему Индия запретила экспорт пшеницы

Одна из причин таких действий со стороны Индии – российско-украинская война
Экспорт запретили не полностью, есть некоторые исключения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Индия ограничила экспорт пшеницы для обеспечения всеобщей продовольственной безопасности страны и поддержки соседних и уязвимых стран. Позволят вывозить только ту пшеницу, по поставкам которой "был выдан безотзывный аккредитив".
Также экспорт разрешат на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств.
Такое решение Индия приняла на фоне огромных потерь из-за сильной жары в марте и роста инфляции в апреле на 7,79%, а также из-за российско-украинской войны.
Отметим, что мировые покупатели рассчитывали на Индию, которая является вторым по величине производителем пшеницы в мире, после того как РФ осуществила морскую блокаду в Украине и экспорт оказался невозможен.