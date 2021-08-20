Готовы на все: как мошенники крадут деньги через Приват24

В Украине мошенники придумывают новые способы обмана. Коллаж: "Сегодня"

В Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках.

О самых частых схемах обмана рассказывает "Технофан".

1. Взлом аккаунта

Чтобы взломать аккаунт некоторые мошенники готовы потратить время, чтобы подобрать пароль, особенно, если ваш смартфон оказался в их руках. Ведь для незаконного доступа к Приват24 они могут зайти в интернет-банкинг, сменив пароль входа (с помощью функции "Забыли пароль?").

Эксперты советуют не использовать слишком слабый пароль, который можно подобрать без труда. Лучше использовать разные символы — цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания.

2. Звонки

Больше всего такой способ обмана действует на пожилых людей. Мошенники звонят жертвам и представляются как сотрудники банка и говорят, что аккаунт в Приват 24 под угрозой взлома. Они просят перевести деньги на "резервный аккаунт", а потом требуют данные для входа.

3. Фишинг

Это популярный метод обмана людей, который основанный на создании сайта, когда полностью копируется ресурс ПриватБанка. К мошенникам пользователь попадает, когда заходит на сайт ошибочно и вводит свой пароль.

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Эксперты рекомендуют обращать внимание на домен, на сайте которого вы будете вводить свои данные.

Новая схема обмана через ПриватБанк

Мошенники под видом сотрудников ПриватБанка выманивают у украинцев деньги. Для этого они используют специальное мобильное приложение, с помощью которого выводят все деньги со счетов.

Мошенники говорят, что являются сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и сообщают о якобы взломе счета пользователя, который происходит в данный момент. Чтобы этого избежать, мошенники просят установить на мобильный телефон специальное приложение, которое якобы защитит аккаунт.

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