Государственная регуляторная служба не согласовывала введение нового акциза на зеленую энергию – УВА

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Кабинет министров зарегистрировал в начале июня

Фото: saee.gov.ua

Проект закона №5600 о введении нового акциза для зеленой энергии по состоянию на конец июля не получал согласования Государственной регуляторной службы (ГРС).

Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация со ссылкой на письмо ГРС, информирует Politeka.

"Подготовленный правительством проект закона (№5600 – ред.) прямо нарушает взятые перед инвесторами в ВИЭ обязательства в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании и фактически сокращает размер "зеленого" тарифа на дополнительные 3,2%, законопроект до сих пор не получил согласования Государственной регуляторной службы Украины", – говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации заявили, что проект закона, которым предусмотрено незаконное, по ее мнению, введение акцизного налога на зеленую энергию даже не поступал в ГРС, что является нарушением Закона "Об основах государственной регуляторной политики".

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"Украинская ветроэнергетическая ассоциация обратилась к ГРС с просьбой довести до сведения профильного комитета Верховной Рады Украины (комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) о невозможности его рассмотрения, одобрения и, соответственно, вынесения на рассмотрение Верховной Рады Украины и совершения всех иных дальнейших действий в рамках законотворческой процедуры, без учета решение Государственной регуляторной службы Украины относительно регуляторного влияния данного проекта закона", – говорится в сообщении УВА.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением гарантий, предоставленных ранее государством, и нарушением обязательств перед международными инвесторами.