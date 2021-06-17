Государственная комиссия по энергетике НКРЭКУ вновь повысит себе зарплату на 47%

Для этого регулятор повышает ставку платы на свое содержание на 21%

НКРЭКУ планирует повысить фонд заработной планы на III квартал 2021 года на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ обнародован на сайте комиссии в повестке дня 23 июня, сообщает "Znaj.ua".

Зарплатный фонд на III квартал 2021 года составил 138 млн грн, по сравнению с 93 млн грн в аналогичный период прошлого года. Для этого НКРЭКУ на III квартал решила повысить ставку платы на свое содержание на 21%.

С июля 2021 года ставка составит 0,058% по сравнению с 0,048% в аналогичный период прошлого года.

Реклама

Ставку на регулирование обязаны платить все поставщики газа, электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг в специальный фонд государственного бюджета. Эти средства из бюджета направляются на содержание НКРЭКУ.

Общие затраты бюджета на содержание комиссии в третьем квартале увеличатся почти на половину – до 178 млн грн.

Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза – в среднем до 2,1 млн грн. Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии по 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.