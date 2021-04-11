Гордон в шоколаде. Как выглядит и сколько стоит птичье молоко от украинского журналиста

"Шоколадного Гордона" берут больше по приколу и из любопытства

В продаже одной из украинских сетей магазинов появились обещанные известным журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде". Журналист "Сегодня" приобрел упаковку сладостей и попробовал "шоколадного Гордона" на вкус.

/ Фото: Сегодня

На полке с конфетами новинки не было. Как объяснила продавец, на Гордона не был напечатан ценник, однако нам вынесли последнюю пачку со склада.

/ Фото: Сегодня

"Люди берут "шоколадного Гордона" больше по приколу и из любопытства. Говорят, покупают, чтобы удивить друзей. Очень дорогие конфеты – 200 гривен за упаковку", – рассказала сайту "Сегодня" продавец.

/ Фото: Сегодня

В выпущенной 8 апреля упаковке – всего восемь конфет, общей массой нетто 170 граммов, что очень дорого, как для такого продукта.

/ Фото: Сегодня

На вкус "шоколадный Гордон" очень сладкий. Точнее, сама начинка, ведь у шоколада очень тонкий слой. На коробке написано о "вкусе с детства", но увы, этим конфетам ещё очень далеко до качества конфет, которые производились в те времена, когда и трава была зеленее, и небо голубее.

/ Фото: Сегодня

Напомним, Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в сотрудничестве с Винницкой фабрикой придумал собственные конфеты, и скоро под его именем должно появиться птичье молоко "Гордон в шоколаде". Тогда многие решили, что это первоапрельская шутка, поскольку эфир был вечером накануне 1 апреля.

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