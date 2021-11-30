Главный редактор "Новостной Группы Украина" победил в премии CABINET BOSS TOP-50

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак / Фото: Сегодня

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак получил награду в номинации "Лучший главный редактор информационного телевещания" Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50.

Церемония награждения лауреатов прошла 29 ноября в Киеве.

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Премия отмечает компании и людей, благодаря которым созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке и способствующие развитию нашей страны.

Юрий Сугак уверен, что лидерство достигается масштабными проектами и целостной работой всей команды.

Отметим, что номинантов выбирают на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии. А в экспертный совет премии приглашают ведущих украинских и зарубежных специалистов из разных сфер жизни.

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Ранее мы сообщали, что главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак уже давно работает в сфере медиа. Он рассказал, что зрителям стали важны доступность телевидения и единственный мультимедийный бренд.