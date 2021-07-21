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Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевые

21 июля, 13:03

Ксения Капустинская

Лоукостеры мотивируют украинских туристов планировать поездки в немецкие города заранее

Лоукостеры продают дешевые билеты в Германию / Фото: Wikipedia, Pixabay

После того, как Германия разрешила въезд туристам из Украины, поиск дешевых авиабилетов в эту страну снова стал актуальным. Такие билеты на прямые рейсы обнаружились у Ryanair и WizzAir – от 23 евро (около 737 гривен) в обе стороны, пишет Lowcostavia.

Дешевле всего на данный момент – билеты на вторую половину сентября с продолжительностью поездки 2-7 дней:

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В целом Ryanair и WizzAir предлагают билеты из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Берлин, Ганновер, Дортмунд, Мемминген, Гамбург, Нюрнберг, Дюссельдорф, Карлсруэ, Кельн и Франкфурт.

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Документы для въезда в Германию

Нужно предоставить один документ из списка:

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. После этого европейские страны начали открывать границы для украинцев.

Также недавно сообщалось, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.

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