Генпрокурор объяснила, почему дело "Роттердам+" развалилось, — СМИ

Об этом сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на выступление Венедиктовой 22 апреля в эфире программы "Право на власть".

"По тому, что касается непосредственно прокурора, закрывавшего это дело. И нам всем это не нравится. Я думаю, на самом деле это у всех вызывает очень много вопросов. Но почему мы себе не даем ответы, что тот же ВАКС – три разных судьи! Трижды отказывал детективам в отводе прокурора? Треугольник НАБУ-САП-ВАКС – мы должны давать им возможность быть независимыми. С другой стороны стоит вопрос: Венедиктова должна пойти и что-то изменить. Я готова идти и менять, когда у меня есть сроки для эффективного расследования", – заявила генпрокурор.

По ее словам, единственный вопрос, который сейчас находится в деле "Роттердам+" – это сроки эффективного расследования.

Генпрокурор отметила, что очень важно, чтобы антикоррупционные правоохранительные органы оставались в этом деле независимыми.

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Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Кроме этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

Однако 21 апреля первый замглавы САП принял решение снова отменить закрытие этого дела.