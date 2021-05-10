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Где выгоднее купить и продать доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других банков

10 мая, 10:54

Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 10 мая составляет 20-30 копеек

/ Фото: AFP

Государственные и коммерческие банки в Украине установили стоимость на иностранной валюты на последний день вторых длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые объявили утром 10 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПУМБ27,7027,70
Укргазбанк27,6027,62
Monobank (Универсал Банк)27,5527,65
Ощадбанк 27,5727,57
ПриватБанк27,4527,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,8027,78
Monobank (Универсал Банк)27,8527,85
ПриватБанк27,8627,855
Ощадбанк27,8727,87
ПУМБ27,9027,90

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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