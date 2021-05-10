Где выгоднее купить и продать доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других банков

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Государственные и коммерческие банки в Украине установили стоимость на иностранной валюты на последний день вторых длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые объявили утром 10 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,70 27,70 Укргазбанк 27,60 27,62 Monobank (Универсал Банк) 27,55 27,65 Ощадбанк 27,57 27,57 ПриватБанк 27,45 27,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,80 27,78 Monobank (Универсал Банк) 27,85 27,85 ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,87 27,87 ПУМБ 27,90 27,90

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

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