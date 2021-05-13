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Где лучше сдать и купить доллары: курс в ПриватБанке, Monobank и других

13 мая, 11:40

Игорь Тимофеев

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в некоторых банках Украины 13 мая составляет 35 копеек

Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

После того, как Нацбанк рассчитал новый официальный курс гривни и еще на несколько копеек опустил доллар, который и так упал до минимума за два месяца, государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы, которые установили утром 13 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПУМБ27,5527,60
Monobank (Универсал Банк)27,5027,55
Укргазбанк27,5027,52
Ощадбанк27,5027,50
ПриватБанк27,4027,45

Где дешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,7027,68
ПУМБ 27,7527,77
Monobank (Универсал Банк)27,8027,77
ПриватБанк27,8027,78
Ощадбанк 27,8027,80

Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:

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Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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Источник: Сегодня

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