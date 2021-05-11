Где дешевле купить доллары: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

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После повышения официального курса доллара государственные и коммерческие банки Украины тоже объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 11 мая столичные филиалы главных банков страны.
Где подороже сдать доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,60
|27,62
|ПУМБ
|27,60
|27,60
|Ощадбанк
|27,60
|27,60
|Monobank (Универсал Банк)
|27,55
|27,65
|ПриватБанк
|27,45
|27,50
Где подешевле купить доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|ПУМБ
|27,80
|27,80
|Укргазбанк
|27,80
|27,80
|ПриватБанк
|27,86
|27,855
|Ощадбанк
|27,89
|27,89
|Monobank (Универсал Банк)
|27,90
|27,85
Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.
Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":
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