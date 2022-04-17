Газ, свет или вода? Что больше всего подорожает в мае

Повышение тарифов правительство решило отложить / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

30 апреля заканчивается действие фиксированных годовых тарифов, после чего их должны были пересмотреть. Однако вопрос повышения тарифов правительство решило отложить до окончания войны.

Напомним, что с 1 октября 2021 были установлены тарифы для электроэнергии, в зависимости от объема потребления:

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для потребителей, которые тратят до 250 кВ-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;

для потребителей, которые тратят более 250 кВ-ч в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.

А цена на газ, например от ГК "Нафтогаз Украины", составляет 7,96 грн/куб.м по НДС.

Как сообщил министр энергетикиГерман Галущенко, в ближайшее время в Украине вышеупомянутые тарифы повышать не будут.

"Тарифы никто не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы спокойно пройти этот период", – сказал министр энергетики.

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Однако заметим, что, несмотря на запрет начислять штрафы и пеню за неуплату или за несвоевременную оплату в военное время, потребителей все же просят оплачивать коммунальные услуги.

Как платить за свет во время войны

Платить за коммунальные услуги во время войны нужно безопасно, и есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

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Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

Приват24;

Monobank (мобильное приложение);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сегодня также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.