Финансовая помощь на захоронение: кто и сколько может получить

Сумма пособия на похороны зависит от нескольких факторов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине для многих людей актуальным стал вопрос денежной помощи на погребение. Чтобы ее получить, существуют разные условия, зависящие от того, к какой категории лиц принадлежал умерший.

Подробно о них объяснили на сайте "Бесплатная правовая помощь".

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Кто может рассчитывать на пособие

Следовательно, такую помощь могут получить лица, организовавшие процесс захоронения умершего, учитывая какую категорию лиц принадлежал умерший.

Если человек был застрахован, то обратиться следует к:

работодателю умершего лица;

в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины.

Подать нужно следующие документы:

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свидетельство о смерти;

заявление о выплате пособия на погребение.

Размер помощи должен быть не меньше размера прожиточного минимума, но окончательную сумму устанавливает правление Фонда социального страхования Украины.

Если умер пенсионер, то следует обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда. Документы требуются следующие:

документ, подтверждающий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или документ, подтверждающий факт смерти.

Размер помощи равен двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер во время смерти. А если он был военнослужащим, то размер пособия – трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Если умерший человек был безработным, то можно обратиться в центр занятости. Туда нужно подать:

документ, подтверждающий факт смерти безработного (справка смерти);

документ, удостоверяющий личность, совершившего захоронение (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

Размер финансовой помощи в этом случае – прожиточный минимум.

А если человек на момент смерти не была пенсионером, не работал, не находился на службе, не зарегистрирован в центре занятости как безработный, то обращаться нужно в местные органы власти по последнему месту жительства умершего. В таком случае размер пособия на погребение устанавливает орган местного самоуправления, и сумма может зависеть от региона.

Как получить помощь на погребение человека, умершего на неподконтрольной территории или на территории, где ведутся боевые действия

Для этого нужно подтвердить факт смерти личности. Чтобы это сделать, следует обратиться в суд по месту жительства (нахождения) заявителя со специальным заявлением, в котором указать:

факт, который заявитель просит установить (о смерти лица) и с какой целью;

причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.

Кроме того, к заявлению необходимо добавить:

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (например, письменные свидетельства очевидцев, фото с места захоронения, экземпляр коллективного акта о наступлении смерти и/или другие доказательства, подтверждающие факт наступления и т.д.);

справка о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния).

Сколько стоит похоронить человека в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в столице и окрестных населенных пунктах цена за похороны одного человека стартует от 5 тыс. грн.

Агентства ритуальных услуг обычно сразу предлагают так называемые пакеты, то есть наборы услуг, которые отличаются в зависимости от количества и качества.

Да, в пакет "Эконом" (от 5 до 6,5 тыс. грн.) обычно входят:

помощь в организации похорон, консультации по телефону;

гроб деревянный;

постель, подушка;

покрывало белое или церковное;

перевозка тела в морг;

подготовка умершего к похоронам;

доставка ритуальной атрибутики в морг;

трансфер;

плечевая бригада для транспортировки гроба.

В пакет "Стандарт" входит почти все тоже самое, однако лучшего качества и высшего уровня также добавляется крест, табличка на него, полотенца, церковный набор, платочки и священник.

За такие похороны придется отдать минимум 10 тысяч, в зависимости от расстояния трансфера и выбранных опций.

Эксклюзивная церемония будет стоить не менее 23 тысяч гривен, цена может подниматься до любого значения, все зависит от того, какую атрибутику выберет клиент и какие детали захочет добавить в похороны.

О том, сколько будет стоить похорон в других городах, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны и рассказывали, что такое завещание с условием.