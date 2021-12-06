Фальшивая тысяча Зеленского: мошенники воруют данные банковских карточек под видом МОЗ

Мошенники представляются Минздравом и крадут данные карточек / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новую схему выманивания данных банковских карточек украинцев. На этот раз аферисты выдают себя за Минздрав.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшку на брифинге в понедельник.

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По словам министра, аферисты рассылают смс, якобы от Минздрава, под предлогом выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Таким образом у пользователей пытаются выманить данные счета и другую персональную информацию украинцев.

"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. В настоящее время они от имени Минздрава присылают информацию с просьбой прислать номер карточки и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не отправлялись гражданам", – отметил Ляшко.

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Министр напомнил, что "бонус" в виде тысячи гривен вакцинированным начнут с 19 декабря и для их получения необходимо использовать мобильное приложение "Дія".

Тысяча Зеленского

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что всем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса выплатят по 1 тысяче гривен.

На программу выделили 3 млрд долларов в 2021 и еще столько же в 2022 году, а позже увеличили финансирование до 8 миллиардов.

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Однако потратить ее можно не на все что угодно, объяснили в Кабмине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію".

Эта инициатива направлена также на поддержку малого и среднего бизнеса, а также культуры, поэтому потратить тысячу можно будет купив билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на путешествия по Украине поездом или самолетом или абонемент в спорт зал.

Список мест, где можно будет рассчитаться тысячей Зеленского появится позже. "Сегодня" подробно описывали, как будет работать механизм и рассказывали, куда нельзя потратить эти деньги.