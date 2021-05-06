Евросоюз обновил список стран, откуда разрешен въезд. Вошла ли в него Украина

В список входят восемь государств, в основном из Тихоокеанского региона

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Евросоюз внес изменения в список третьих стран, гражданам которых можно въезжать на территорию государств-участников ЕС в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

С 6 мая в список вошел Израиль. В него также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея, но Украины там до сих пор нет.

Зато в списке есть Китай, но границы для его граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев. Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

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Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Сайт "Сегодня" сообщал, что с июня "Укрзализныця" начнет возобновлять международные пассажирские перевозки. Уже есть договоренности о восстановлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Напомним, из-за низких темпов вакцинации в нашей стране, 4 мая Израиль запретил въезд гражданам Украины и ряда других государств – Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

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