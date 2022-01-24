Еврокомиссия предложила Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи

Первый транш будет в размере 600 миллионов евро. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

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"Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.