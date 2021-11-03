Евро покатился вниз, а доллар застопорился – курс НБУ

НБУ изменил курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 3 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,29 грн;

1 евро – 30,49 грн;

1 злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Курс доллара в цене никак не изменился, а евро – снизился на 5 копеек. Злотый подорожал на 5 копеек, а рубль – на 4 копейки.

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Как поменялся курс доллара и евро на межбанке

2 ноября доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,27/26,29 грн (покупка/продажа).

Евро также подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже курс остался таким те, как и был 1 ноября. К закрытию евро торговался на уровне 30,45/30,48 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.