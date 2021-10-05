Евро и доллар резко упали в цене – курс НБУ

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 6 октября:
|5.10
|6.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,57 грн
|26,42 грн
|-0,15
|1 евро
|30,93 грн
|30,65 грн
|-0,28
По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек, а евро на целых 28.
Что происходит на валютном рынке
Доллар продолжает опровергать прогнозы экономических экспертов, которые ожидали его резкого подорожания.
Вместо того чтобы взлететь в цене, валюта подешевела за прошлую неделю и курс вернулся на уровень десятидневной давности.
Гривня даже вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира за 2021 год, в течение этого времени гривня укрепилась к доллару на 7%.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что главный фактор стабильности и небольшого укрепления национальной валюты – это возобновление Минфином результативных аукционов по продаже гривневых ценных бумаг внутреннего госзайма.
О том, чего дальше ждать от курса доллара, читайте в нашем материале.