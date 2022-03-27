Эвакуация из горячих точек: "Укрзализныця" опубликовала график рейсов на 27 марта

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места/Фото: коллаж: "Сегодня"
Укрзализныця продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездовна 27 марта.
Расписание появился на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать поезда?
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;
- 17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.
Харьков:
11:30 — №209/210 Харьков — Ужгород.
Днепр:
20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Одесса:
22:32 — Одесса — Ужгород.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы
Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзалізниця" возвращает платный проезд на рейсы, которые едут с запада в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.