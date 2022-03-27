Эвакуация из горячих точек: "Укрзализныця" опубликовала график рейсов на 27 марта

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места/Фото: коллаж: "Сегодня"

Укрзализныця продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездовна 27 марта.

Расписание появился на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать поезда?

Киев, вокзал Дарница:

9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;

17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.

Харьков:

11:30 — №209/210 Харьков — Ужгород.



Днепр:

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20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.



Одесса:

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22:32 — Одесса — Ужгород.



Другие:

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая

16:10 — 7931 Покровск — Днепр

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзалізниця" возвращает платный проезд на рейсы, которые едут с запада в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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