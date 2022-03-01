Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": как добраться до Польши, Чехии и Словакии

Как выехать из Украины за границу / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
Помимо эвакуационных рейсов в пределах Украины, "Укрзализныця" формирует специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию.
Об их графике "Укрзализныця" сообщает на своей странице в Facebook.
Так, 1 марта запланированы рейсы:
- Львов – Хелм в 13:30;
- №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм в 14:00;
- из города Чоп в Чехию, что будет делать остановки по территории Словакии и Чехии в целом. Отправляется ориентировочно в 16:40, однако таможенный контроль следует пройти к 15:30.
Проезд в Варшаву
"Укрзализныця" также прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева
На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где они будут обеспечены жильем , едой и всем необходимым для проживания на первое время.
Поезд отправится с Киевского вокзала в 19:13.
Как происходит посадка на поезда
Посадка на поезд осуществляется при следующих условиях:
- наличия паспорта гражданина Украины или загранпаспорта;
- приоритет отдается женщинам и детям;
- проезд бесплатный.
Ранее мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.
Также мы рассказывали, какие ограничения установили на посадку и высадку пассажиров.