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Ethereum &ndash; на новом максимуме. Но главной криптовалютой недели стал не он, и даже не биткоин

10 мая, 09:41

Ксения Капустинская

Илон Маск снова задает тренды на крипторынке. Что происходит с курсом главных криптовалют 10 мая

Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Twitter

Несмотря на то, что Ethereum бьет рекорд за рекордом и 10 мая в очередной раз обновил исторический максимум, самой успешной криптовалютой последней недели он не стал. Эту позицию отвоевал не особенно известный в широких кругах коин Shibu Inu. Его рост за неделю составил 746,91%, подсчитали аналитики BeInCrypto.

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Напомним, ранее наши эксперты объясняли, почему перестал курс биткоина не может преодолеть отметку в 60 000 долларов и что с ним будет дальше.

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Источник: Сегодня

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